



Глава ассоциации адвокатов: скоро будут требовать повесить судей БАГАЦа





Амит Бахар, глава Ассоциации адвокатов, выступая на демонстрации против юридической революции в Тель-Авиве, рассказал собравшимся свою версию происходящего в стране.



Господин Бахар сообщил:: "Там, где топчут фотографии судей Высокого суда, скоро будут требовать повесить их. В месте, где фраза "диктатура БАГАЦа" стала повседневной, скоро Верховный суд будут атаковать ротами танков. Мы здесь, чтобы защищать суд и следить за тем, чтобы этого не произошло". Бахар заявил, что он "в ужасе и стыде" от слов министров правительства на демонстрации поддержки. "Правительство должно подчиняться решениям Верховного суда и защищать его независимость, а не подстрекать против него".