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Гиватаим: десятки протестующих из-за находящегося там спикера Кнессета
24.03.2023 21:40 Алина Груднева

Гиватаим: десятки протестующих из-за находящегося там спикера Кнессета

Вечером, 24 марта, десятки протестующих против правовой революции вышли на акцию протеста на улице Ариэля Шарона в Гиватаим.

По данным Walla, демонстрация началась после того, как стало известно, что там находится спикер Кнессета Амир Охана.

Также в течение дня акции протеста против правовой реформы проходили под домами министров и членов Кнессета, таки как Йоав Киш, Идит Сильман, Моше Саад, Исраэль Кац, Ави Дихтер и Амихай Шикли.

Ранее организаторы протестов анонсировали "Национальную неделю паралича", сообщив, что в воскресенье и понедельник демонстранты будут везде, где есть депутаты и министры.

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