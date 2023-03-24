



Гиватаим: десятки протестующих из-за находящегося там спикера Кнессета

Вечером, 24 марта, десятки протестующих против правовой революции вышли на акцию протеста на улице Ариэля Шарона в Гиватаим.



По данным Walla, демонстрация началась после того, как стало известно, что там находится спикер Кнессета Амир Охана.



Также в течение дня акции протеста против правовой реформы проходили под домами министров и членов Кнессета, таки как Йоав Киш, Идит Сильман, Моше Саад, Исраэль Кац, Ави Дихтер и Амихай Шикли.



Ранее организаторы протестов анонсировали "Национальную неделю паралича", сообщив, что в воскресенье и понедельник демонстранты будут везде, где есть депутаты и министры.