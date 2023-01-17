



Германия второй раз за неделю вызывает посла Ирана

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник, 16 января, во второй раз за неделю вызвала посла Ирана из-за серии казней в Тегеране, сообщил пресс-секретарь министра Кристофер Бургер.



Иран заявил в субботу, 14 января, о казни британо-иранского гражданина за шпионаж в пользу Великобритании, что вызвало резкое осуждение со стороны западных правительств и международных правозащитных групп.



Алиреза Акбари, в прошлом занимавший пост заместителя министра обороны Ирана, был повешен после того, как был осужден за “коррупцию и нанесение ущерба внутренней и внешней безопасности страны путем передачи разведывательных данных”, говорится на веб-сайте судебной системы Mizan Online.



В прошлый понедельник, 9 января, Германия и Франция вызвали посланников Ирана в знак протеста против жестокого подавления Тегераном демонстраций и недавних казней антиправительственных демонстрантов.



Германия стала одним из самых яростных критиков подавления протестов в Иране. В прошлом месяце канцлер Олаф Шольц заявил, что Европейский союз рассматривает возможность введения дополнительных санкций против Ирана в связи с его “чрезмерными” репрессиями против демонстрантов. На прошлой неделе Бербок заявила о важности внесения Европейским Союзом в черный список КСИР как террористической организации после продолжающихся репрессий против протестующих.