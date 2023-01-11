



Иран приговорил экс-чиновника к смертной казни за "шпионаж"

Судебные власти Ирана приговорили бывшего высокопоставленного чиновника министерства обороны страны к смертной казни по обвинению в "шпионаже" в пользу Великобритании.



Об этом сообщает Tasnim.



По данным издания, приговорен Али Реза Акбари, который до 2001 года был заместителем министра обороны. По версии следствия, он был "ключевым шпионом" британской разведки. Утверждается, что его разоблачили, снабдив ложной информацией.



В Иране заявили, что он якобы передавал информацию о ядерных переговорах с западными державами. Великобритания призвала Иран освободить Акбари, который имеет двойное гражданство.



"Мы поддерживаем семью г-на Акбари и неоднократно поднимали его дело перед иранскими властями. Нашим приоритетом является обеспечение его немедленного освобождения, и мы повторили нашу просьбу о срочном консульском доступе", - сообщает МИД Великобритании.

