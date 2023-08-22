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Германия считает удары украинских дронов по Москве легитимными | Фото: twitter
22.08.2023 22:31 Дара Киевская

Германия считает удары украинских дронов по Москве легитимными

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила на пресс-конференции в Берлине, что удары украинских дронов по столицы РФ - легитимны. 

Бербок подчеркнула, что именно Россия напала на Украину, и теперь Киев обороняется "в рамках международного права". 

"Именно Россия несет ответственность за все, что происходит в Украине", - цитирует министра Bild. 

Отмечается, что в последнее время атаки беспилотников на Москву стали практически регулярными. Официально власти Украины не подтверждают, что стоят за этими атаками. 

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