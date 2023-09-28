



Германия платит миллионы за доставку нелегалов. Италия "в шоке"

Берлин планирует финансировать некоммерческие организации, которые спасают нелегальных мигрантов, терпящих бедствие в Средиземном море.



Но вместо того, чтобы нелегалов доставлять обратно на побережье Северной Африки или ближневосточных стран, спасатели отправляют их прямиком в Италию.



Такое решение вызывает недопонимание у итальянского правительства. Дело в том, что за последнее время в Италию прибыло более 132 тысяч беженцев и такие темпы нелегальной миграции в Европе является рекордными. Только на маленький итальянский остров Лампедуза каждый месяц прибывает около 10-ти тысяч человек.



Министерство иностранных дел Германии в этом месяце перечислило первые 1,2 миллиона евро некоммерческим организациям, которые помогают беженцам добраться до берегов Италии, сообщает Bild.



До 2026 года власти ФРГ планируют перечислить спасателям в общей сложности около восьми миллионов евро. Это первый случай в ЕС, когда частная инициатива по спасению беженцев в море получает государственное финансирование.



В Риме настаивают на том, что выделенные деньги только помогают нелегально перевозить мигрантов на территорию Италии. Глава итальянского правительства Джорджия Мелони даже назвала сложившуюся ситуацию "серьезной аномалией" в отношениях между странами ЕС.