Германия отрицает секретные переговоры с Ираном по нефти

В понедельник The Post сообщила, что Мориц Кремер, главный экономист банка LBBW, в интервью сказал: “За кулисами уже ведутся интенсивные переговоры с Венесуэлой, Ираном и Алжиром для обеспечения потребностей Германии в нефти и бензине”.



“Дело в том, что нет никаких переговоров или планов о покупке нефти или газа у Ирана”, – ответил на это представитель МИД Германии. По его словам, освещение переговоров “совершенно необоснованно”.



Бернд Вагнер, представитель банка LBBW, также заявил The Post: “Мы согласны с комментарием министерства иностранных дел”.



“Нам кажется важным следующий факт: наш главный экономист не имеет никаких контактов с германским правительством. Мы считаем абсурдным цитировать его в качестве источника для таких разговоров”, – добавил Вагнер, утверждая “что LBBW не имеет дел с Ираном”.



СМИ иранского режима широко освещали историю The Post. Согласно Tehran Times, “пока не было сделано никаких официальных заявлений о предполагаемых секретных переговорах между Тегераном и Берлином”.