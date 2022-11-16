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Германия отрицает секретные переговоры с Ираном по нефти
16.11.2022 12:36 Наталья Богинская

Германия отрицает секретные переговоры с Ираном по нефти

В понедельник The Post сообщила, что Мориц Кремер, главный экономист банка LBBW, в интервью сказал: “За кулисами уже ведутся интенсивные переговоры с Венесуэлой, Ираном и Алжиром для обеспечения потребностей Германии в нефти и бензине”. 

“Дело в том, что нет никаких переговоров или планов о покупке нефти или газа у Ирана”, – ответил на это представитель МИД Германии. По его словам, освещение переговоров “совершенно необоснованно”. 

Бернд Вагнер, представитель банка LBBW, также заявил The  Post: “Мы согласны с комментарием министерства иностранных дел”.

“Нам кажется важным следующий факт: наш главный экономист не имеет никаких контактов с германским правительством. Мы считаем абсурдным цитировать его в качестве источника для таких разговоров”, – добавил Вагнер, утверждая “что LBBW не имеет дел с Ираном”.

СМИ иранского режима широко освещали историю The Post. Согласно Tehran Times, “пока не было сделано никаких официальных заявлений о предполагаемых секретных переговорах между Тегераном и Берлином”.

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