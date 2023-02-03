



Германия официально подтвердила передачу Leopard 1 Украине

Власти Германии приняли принципиальное решение разрешить предприятиям военно-промышленного комплекса передать Украине танки Leopard 1 из их запасов. Об этом сказал спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт на брифинге в Берлине.



"Могу подтвердить, что есть разрешение. Больше я пока не могу сказать", – сказал Гебештрайт и добавил, что подробности будут сообщены в ближайшее время.



Он уточнил, что со соответствующей инициативой к правительству обратились представители промышленности: У них есть такие танки, и они готовы их передать. Но для этого нужно одобрение.



Leopard 1 – первый основной боевой танк, который производили для немецкой армии с середины 1960-х до середины 1980-х годов. Всего было выпущено более 6,5 тысяч таких машин – из них свыше 4,7 тысяч основных боевых танков и более 1,7 тысяч вспомогательных и ПВО-машин.



Известно, что танки Leopard 1 не находятся на вооружении Бундесвера с 2003 года.



Напомним, 25 января Германия официально объявила о поставках танков Leopard 2 для ВСУ и разрешила их реэкспорт для других стран.