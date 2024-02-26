Германия: Бербок в Украине действительно преследовал дрон РФ
Министерство иностранных дел и минобороны Германии подтвердили информацию о том, что главу МИД ФРГ Анналену Бербок преследовал во время ее поездки в украинский Николаев российский дрон.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
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По данным ведомств, разведывательный дрон следовал за кортежем Бербок некоторое время.
"Из-за этого Бербок пришлось досрочно закончить свой визит в Николаев", - подчеркнули в министерствах.
Изначально информацию о преследовании распространил немецкий таблоид BILD. Уточнялось, что министр собиралась посетить опреснительную станцию в Николаеве, но планы пришлось изменить из соображений безопасности.