



Германия: Бербок в Украине действительно преследовал дрон РФ

Министерство иностранных дел и минобороны Германии подтвердили информацию о том, что главу МИД ФРГ Анналену Бербок преследовал во время ее поездки в украинский Николаев российский дрон.



Об этом сообщает Deutsche Welle.



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По данным ведомств, разведывательный дрон следовал за кортежем Бербок некоторое время.



"Из-за этого Бербок пришлось досрочно закончить свой визит в Николаев", - подчеркнули в министерствах.



Изначально информацию о преследовании распространил немецкий таблоид BILD. Уточнялось, что министр собиралась посетить опреснительную станцию в Николаеве, но планы пришлось изменить из соображений безопасности.