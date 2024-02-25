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BILD: дрон россиян выслеживал главу МИД ФРГ в Украине
25.02.2024 17:05 Алина Груднева

BILD: дрон россиян выслеживал главу МИД ФРГ в Украине

Российский беспилотник выслеживал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок в Украине.

Об этом сообщает немецкий таблоид BILD.

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Уточняется, что 25 февраля Бербок отправилась в Николаев в сопровождении корреспондента BILD Нади Асвад. Уточняется, что кортеж главы МИД выехала в сторону Черного моря, чтобы посетить там опреснительную станцию, которая находится в 50 км от линии фронта. 

По пути к ним приблизился разведывательный дрон россиян. Водители попытались уйти от дрона, но тот продолжал преследовать машины. Из-за ситуации с беспилотником визит на станцию был отменен из соображений безопасности.

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