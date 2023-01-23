



Германии грозит международная изоляция из-за отказа передать танки Украине

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик допустил, что Германия может оказаться в условиях международной изоляции, если она откажется поставлять танки Украине.



Об этом сообщает PAP.



"Германия, отказываясь от отправки танков, попадает в определенную международную изоляцию и ее положение будет очень слабым, если она продолжит сохранять такое положение", - заявил Мулярчик, выступая на радио.



Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не станет препятствовать, если Польша решит поставить танки Leopard Украине.