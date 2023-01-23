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Германии грозит международная изоляция из-за отказа передать танки Украине
23.01.2023 11:38 Ольга Белозерова

Германии грозит международная изоляция из-за отказа передать танки Украине

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик допустил, что Германия может оказаться в условиях международной изоляции, если она откажется поставлять танки Украине.

Об этом сообщает PAP.

"Германия, отказываясь от отправки танков, попадает в определенную международную изоляцию и ее положение будет очень слабым, если она продолжит сохранять такое положение", - заявил Мулярчик, выступая на радио. 

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не станет препятствовать, если Польша решит поставить танки Leopard Украине.

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