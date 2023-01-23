



Германия не будет мешать Польше в поставках танков Украине

Берлин не станет препятствовать, если Польша решит поставить танки Leopard Украине.



Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью французскому телеканалу LCI.



На вопрос, что произойдет, если Польша пойдет вперед и отправит танки Leopard 2 без одобрения ФРГ, она сказала: "Если бы нас спросили, мы не стали бы мешать".



Соответствующее заявление о танках она сделала на фоне визита канцлера Германии Олафа Шольца во Франции, где он встретился с президентом страны Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили дальнейшую военную помощь Украине.



Сам же Макрон на совместной пресс-конференции не исключил возможную поставку Киеву французских танков Leclerc. Однако он отметил, что такие вопросы необходимо обсуждать с такими партнерами, как Германия.



