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Германия не будет мешать Польше в поставках танков Украине
23.01.2023 06:44 Алина Груднева

Германия не будет мешать Польше в поставках танков Украине

Берлин не станет препятствовать, если Польша решит поставить танки Leopard Украине.

Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью французскому телеканалу LCI.

На вопрос, что произойдет, если Польша пойдет вперед и отправит танки Leopard 2 без одобрения ФРГ, она сказала: "Если бы нас спросили, мы не стали бы мешать".

Соответствующее заявление о танках она сделала на фоне визита канцлера Германии Олафа Шольца во Франции, где он встретился с президентом страны Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили дальнейшую военную помощь Украине.

Сам же Макрон на совместной пресс-конференции не исключил возможную поставку Киеву французских танков Leclerc. Однако он отметил, что такие вопросы необходимо обсуждать с такими партнерами, как Германия.

 

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