



Герцог в США: выборы не должны влиять на отношения между государствами

Предстоящие выборы как в Израиле, так и в США не должны повлиять на двусторонние отношения, заявил президент Израиля Ицхак Герцог во вторник во время визита в Вашингтон на фоне некоторой напряженности в связи с подъемом израильских ультраправых.



По крайней мере, два произраильских демократа в Конгрессе США предупредили Иерусалим, чтобы он не позволил экстремистскому члену Кнессета Итамару Бен Гвиру из фракции религиозного сионизма добиться дальнейших политических успехов после предстоящих выборов. Лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху из партии "Ликуд", во вторник заявил в ответ, что не "склонит голову" перед давлением со стороны США.



Израиль проведет выборы 1 ноября, а на промежуточных выборах в США республиканцы и демократы будут бороться за контроль над Конгрессом на следующей неделе.



На встрече со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси Герцог подчеркнул, что отношения между Израилем и США должны оставаться выше национальной политики.



"Мой визит сюда в это политически сложное время, как в Израиле, так и в Соединенных Штатах, призван подчеркнуть, что наш союз превыше всей политики. Это выходит за рамки всех правительств и политических разногласий. Так было всегда и так всегда останется", — сказал Герцог.



Комментарии Пелоси были сосредоточены на соглашении о морской границе между Израилем и Ливаном и прочности израильско-американских отношений и не упоминали партийную политику.



На встрече с еврейскими лидерами США Герцог выступил с аналогичным сообщением.