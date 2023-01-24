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Герцог: Нас ждет судьбоносный час испытаний
24.01.2023 13:10 Алина Груднева

Герцог: Нас ждет судьбоносный час испытаний

Президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал глубокие разногласия вокруг правовой реформы.

Соответствующее заявление он сделал 24 января на презентации нового инновационного образовательного центра в рамках дискуссионного проекта.

"Нас ждет судьбоносный час испытаний. Мы должны стремиться к широким соглашениям, а не капитуляции одной стороны перед другой", - сказал Герцог.

По словам президента, все бросаются в горячие споры, но должны уметь слушать голоса других, а не только высказывать свое мнение.

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