



Герцог: Нас ждет судьбоносный час испытаний

Президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал глубокие разногласия вокруг правовой реформы.



Соответствующее заявление он сделал 24 января на презентации нового инновационного образовательного центра в рамках дискуссионного проекта.



"Нас ждет судьбоносный час испытаний. Мы должны стремиться к широким соглашениям, а не капитуляции одной стороны перед другой", - сказал Герцог.



По словам президента, все бросаются в горячие споры, но должны уметь слушать голоса других, а не только высказывать свое мнение.