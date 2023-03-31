



Герцог: есть реальный шанс достичь договоренностей

Президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал первые переговоры между оппозицией и коалицией относительно плана правовой реформы.



Такое заявление он сделал в пятницу, 31 марта, в преддверии Шаббата.



"Как я и обещал вам в последние три месяца, я делаю все, что в моих силах, чтобы добиться выхода из тупика и достичь как можно более широких договоренностей. В последние дни мы с моей командой провели серию встреч с представителями коалиции и оппозиции", - отметил он.



По словам Герцога, встречи прошли на позитивной ноте. На переговорах обсуждались модели поведения и разные способы принятия решений, чтобы добиться выхода из политического тупика.



"Я верю, что с помощью надлежащего механизма дискурса мы сможем достичь существенных договоренностей. Я очень положительно оцениваю эти усилия", - подчеркнул он.



Он пообещал приложить к этому процессу максимум усилий и призвал обе стороны поступить также.

