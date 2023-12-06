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Генсек ООН озвучил новый прогноз по Газе
06.12.2023 19:57 Алина Груднева

Генсек ООН озвучил новый прогноз по Газе

В скором времени общественный порядок в Газе рухнет из-за ужасных условий жизни.

Такой прогноз озвучил генсек ООН Антониу Гутерриш в письме главе Совбеза ООН.

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"Общественный порядок скоро полностью рухнет из-за отчаянных условий в Газе. Гуманитарная ситуация во время войны быстро перерастает в катастрофу с потенциально необратимыми последствиями для палестинцев в целом", - сказал он.

Гутерриш предупредил, что такого исхода следует избегать "любой ценой".

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