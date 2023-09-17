



Генсек НАТО: Мы должны готовиться к длительной войне в Украине

Война России против Украины не закончится в ближайшее время, поэтому нужно готовиться к длительной борьбе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг а в интервью для немецкой медиагруппы Funke.



"Большинство войн продолжаются дольше, чем ожидалось, когда они только начинаются. Поэтому мы должны готовиться к продолжительной войне в Украине", - сказал он.



Столтенберг подчеркнул, что все хотели бы быстрого мира. Но, по его мнению, если украинцы прекратят борьбу, то проиграют России.



"Но в то же время мы должны признать: если президент Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страны больше не будет... Если президент Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир", - добавил генсек НАТО.



Он также выразил уверенность, что Украина когда-нибудь присоединится к альянсу. "Нет никаких сомнений, что Украина в конце концов будет у НАТО", - подчеркнул Столтенберг.



Стоит отметить, что украинские власти давно выставили критерии победы в войне с Россией. Главным из них остается выход на административные границы 1991 года и возвращение всех оккупированных территорий.



При этом президент Украины Владимир Зеленский пока Путиным. Главным условием украинского лидера остается вывод с территории нашей страны российских войск.