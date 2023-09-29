



Генсек НАТО: Как это ни парадоксально, но оружие для Украины – путь к миру

Украинцам нужно много высококачественного оружия. Чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров и быстрее будет установлен мир.



Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на первом заседании Международного форума оборонной промышленности в Киеве.



"Лишь отвага не останавливает беспилотники, только героизм не может перехватить ракеты. Украине нужны мощности, высокое качество, большое количество и быстро", – сказал Столтенберг, добавив, что "без промышленности нет обороны".



В частности, он высоко оценил изобретательность украинской оборонной промышленности. По его словам, она внедряет инновации – "от беспилотников до разминирования" – с молниеносной скоростью, сообщила пресс-служба Альянса в пятницу, 29 сентября.



Генсек НАТО добавил, что "чем сильнее будет Украина на поле боя, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров".



"Поэтому как это ни парадоксально звучит, но оружие для Украины – путь к миру", – отметил Столтенберг.



Указано, что на оборонном форуме присутствовали крупные оборонные компании по всему НАТО. В частности, в нем приняли участие представители более 20 стран.

