



Генерал США спрогнозировал войну с Китаем в 2025

В 2025 году может начаться война США и Китая. Поэтому армия США обязана быть подготовлена к этому. Об этом заявил генерал Военно-воздушных сил США, командующий аэромобильными войсками Майк Миннихан. Генерал разослал записку своим подчиненным с соответствующей информацией, сообщает NBCNews.



По мнению Минихана, война может начаться уже в 2025 году. В Министерстве обороны США подтвердили подлинность записки, но отметили, что информация в ней является частным мнением генерала и не отражает точку зрения ведомства относительно Китая.



Так, командующий спрогнозировал в записке войну США с Китаем через два года и призвал начать готовиться к ней.

“Надеюсь, что я ошибаюсь. Но моя интуиция подсказывает, что я буду воевать в 2025 году”, – написал генерал.

Также Миннихан призвал всех ответственно относиться к тренировкам и огневой подготовке.



Кроме этого, генерал подчеркнул, что поскольку в 2024 году в США состоятся президентские выборы, то Вашингтон вынужден будет отвлечься, а президент Китая Си Цзиньпин будет иметь возможность начать войну в отношении Тайваня.



Аэромобильное командование ВВС США насчитывает около 50 тысяч военнослужащих и около 500 самолетов и отвечает за транспортировку и дозаправку.



Соответствующая записка была отправлена всем командирам с приказом до 28 февраля 2023 года доложить командующему обо всех усилиях по подготовке к войне с Китаем.