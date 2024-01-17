Новости » Политика
Гарантии безопасности для Украины: Франция последует примеру Британии
17.01.2024 20:57 Алина Груднева

Гарантии безопасности для Украины: Франция последует примеру Британии

Франция хочет стать второй страной, которая подпишет соглашение по гарантиям безопасности для Украины.

По словам президента страны Эммануэля Макрона, работа над документом находится на завершительном этапе.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

По его словам, двусторонние гарантии представляют собой один из способов давления на президента России Владимира Путина.

"Премьер-министр Сунак несколько дней назад подписал такое соглашение. Мы завершаем работу над таким же соглашением с Украиной", - подчеркнул Макрон.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы