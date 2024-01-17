



Гарантии безопасности для Украины: Франция последует примеру Британии

Франция хочет стать второй страной, которая подпишет соглашение по гарантиям безопасности для Украины.



По словам президента страны Эммануэля Макрона, работа над документом находится на завершительном этапе.



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По его словам, двусторонние гарантии представляют собой один из способов давления на президента России Владимира Путина.



"Премьер-министр Сунак несколько дней назад подписал такое соглашение. Мы завершаем работу над таким же соглашением с Украиной", - подчеркнул Макрон.