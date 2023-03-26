



Первые реакции политиков на увольнение Галанта

Начинают поступать реакции политиков против увольнения премьер-министром Биньямином Нетаниягу министра обороны Йоава Галанта, который призвал вчера вечером приостановить судебную перестройку.



“Реформируйте сейчас!” — написал в Твиттере крайне правый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который вчера призвал Нетаниягу проявить галантность.



Бенни Ганц, предшественник Галанта на посту министра обороны, говорит, что Израиль сталкивается с “явной, непосредственной и ощутимой угрозой“ своей безопасности.



“Опасность усилилась. Сегодня вечером Нетаниягу поставил политику и себя выше безопасности“, — говорит Ганц.



Мерав Михаэли говорит, что этот шаг показывает, что “сейчас, как никогда раньше, Нетаниягу очень опасен для Израиля“.



Бывший министр юстиции Гидеон Саар назвал решение Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галланта безумием.

"В истории Израиля нет прецедента министра безопасности, который был уволен за то, что предупредил, как того требовала его должность, об угрозе безопасности. Нетаниягу полон решимости превратить Израиль в бездну. Каждый день, когда Нетаниягу находится у власти, подвергает опасности Израиль и его будущее", - сказал он.









В своем заявлении Лапид называет этот шаг “новым минимумом для антисионистского правительства, которое наносит ущерб национальной безопасности и игнорирует предупреждения всех деятелей безопасности“.



“Премьер-министр Израиля представляет опасность для Государства Израиль“, — говорит он.



Авигдор Либерман, также бывший министр обороны, называет уничтожение Галанта Нетаниягу “диктатурой в лучшем виде“.



