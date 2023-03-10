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Ганц: Нетаниягу занят госпереворотом, а не безопасностью
10.03.2023 17:18 Алина Груднева

Ганц: Нетаниягу занят госпереворотом, а не безопасностью

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц присоединился к оппозиции с критикой в адрес правительства Биньямина Нетаниягу из-за решения Саудовской Аравии нормализовать отношения с Ираном.

Соответствующее заявление он сделал вечером, 10 марта.

"Огромные проблемы в сфере безопасности, стоящие перед страной, возрастают, а премьер-министр и его кабинет заняты государственным переворотом. Нетаниягу отказался от безопасности Израиля и его граждан, и вот результаты", - сказал Ганц.
 

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