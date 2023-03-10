



Нормализация между Саудией и Ираном переполошила Израиль

Новость о возобновлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией поставила в ступор политический истеблишмент Израиля.



Депутаты один за другим выражают свою обеспокоенность этим шагом, а оппозиция винит во всем правительство Биньямина Нетаниягу.



Напомним, что Иран и Саудовская Аравия договорились возобновить работу посольств. Более того, личную встречу провели министры иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд. После нескольких двусторонних встреч, проводимых в Иордании и Китае, обе страны решили возобновить отношения, разорванные в 2016 году, и открыть посольства в течение двух месяцев.



Эта новость обеспокоила израильских политиков. Председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Юли Эдельштейн сказал, что это - очень плохая новость для Израиля и всего свободного мира. Он призвал коалицию и оппозицию отбросить все распри относительно правовой реформы и объединиться перед лицом внешней угрозы.



В свою очередь, представители оппозиции в резкой форме обвинили в решении Ирана и Саудовской Аравии правительство Нетаниягу.



"Это соглашение является полным и опасным провалом внешней политики израильского правительства", - считает Яир Лапид.



По словам Нафтали Беннета, после прихода к власти, правительство Нетаниягу "постиг явный провал в экономике, политике и сфере безопасности".



"Каждый день его работы подвергает опасности Государство Израиль. Нам нужно широкое национальное чрезвычайное правительство", - считает он.



Председатель "Авода" Мейрав Михаэли также считает решение Саудовской Аравии относительно злейшего врага Государства Израиль "серьезным провалом и упущением" Нетаниягу, который сейчас находится с дипломатическим визитом в Риме, где обсуждает совместное противодействие вооружению Ирана ядерным оружием.



"Это опасное правительство не продержится долго, это уже ясно, но потребуются годы, чтобы возместить огромный ущерб, который оно нанесло безопасности страны", - считает она.



Не упустил случая высказаться и Гидеон Саар: "Нетаниягу обещал нам мир с Саудовской Аравией. А в конечном итоге, они пошли на мир с Ираном".



Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц присоединился к оппозиции с критикой в адрес правительства Биньямина Нетаниягу.



"Огромные проблемы в сфере безопасности, стоящие перед страной, возрастают, а премьер-министр и его кабинет заняты государственным переворотом. Нетаниягу отказался от безопасности Израиля и его граждан, и вот результаты", - сказал Ганц.



Что примечательно, сам Нетаниягу, узнав об этой новости, сказал, что его целью по-прежнему является нормализация отношений с Саудовской Аравией. По его словам, экономические возможности от такого шага являются очевидными для обеих стран. Нетаниягу считает, что Израиль и Саудовская Аравия вместе выиграют от строительства железной дороги между Аравийским полуостровом и портом Хайфы через Иорданию, а также от прямого сообщения через Средиземное море.



"Это означает, что мы можем значительно сократить поставки энергии, которая нужна Европе, в обход Суэцкого канала. Я думаю, что это реальные возможности", - отметил он.