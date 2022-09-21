



Ганц: Иран пытается "купить" Ливан

Министр обороны Бени Ганц во время мероприятия в северном городе Кацрин заявил, что Иран пытается "купить" Ливан.



"Иран через "Хизбаллу" пытается купить Ливан, поставляя топливо, ремонтируя систему электроснабжения и строя электростанции. Энергетическая зависимость Ливана от Ирана может в итоге привести к созданию иранских баз на ливанской земле и дестабилизации региона", - сказал он.



Ганц также отметил, что Израиль не намерен уступать давлению Ирана по поводу морского месторождения Кариш.



"Это (таким же образом – прим.ред.) верно в отношении нашей свободы действий в условиях любой угрозы гражданам Израиля, которая возникает на границе и за ее пределами", – заявил Ганц, подразумевая авиаудары в Сирии и действия в Иране, в которых обвиняют Израиль.