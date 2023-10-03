



Галант ответил на угрозы Хаменеи из-за нормализации

Министр обороны Йоав Галант ответил на слова верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи относительно нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



"Кровавый террористический режим в Иране уже преуспел в развале нескольких стран, которые он захватил, теперь он пытается саботировать мирные усилия праздными угрозами", - сказал Галант.



По его словам, Иран продолжает распространять террор и разрушения, в то время, как Израиль действует ради достижения безопасности для своих граждан и мира на Ближнем Востоке.



Ранее Хаменеи раскритиковал страны, которые стремятся к нормализации с Израилем, отметив, что те "ставят не на ту лошадь".