Галант ответил на угрозы Хаменеи из-за нормализации
Министр обороны Йоав Галант ответил на слова верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи относительно нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
"Кровавый террористический режим в Иране уже преуспел в развале нескольких стран, которые он захватил, теперь он пытается саботировать мирные усилия праздными угрозами", - сказал Галант.
По его словам, Иран продолжает распространять террор и разрушения, в то время, как Израиль действует ради достижения безопасности для своих граждан и мира на Ближнем Востоке.
Ранее Хаменеи раскритиковал страны, которые стремятся к нормализации с Израилем, отметив, что те "ставят не на ту лошадь".