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Галант ответил на угрозы Хаменеи из-за нормализации
03.10.2023 16:35 Алина Груднева

Галант ответил на угрозы Хаменеи из-за нормализации

Министр обороны Йоав Галант ответил на слова верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи относительно нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

"Кровавый террористический режим в Иране уже преуспел в развале нескольких стран, которые он захватил, теперь он пытается саботировать мирные усилия праздными угрозами", - сказал Галант.

По его словам, Иран продолжает распространять террор и разрушения, в то время, как Израиль действует ради достижения безопасности для своих граждан и мира на Ближнем Востоке.

Ранее Хаменеи раскритиковал страны, которые стремятся к нормализации с Израилем, отметив, что те "ставят не на ту лошадь".

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