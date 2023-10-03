Хаменеи о нормализации: такие страны ставят на проигравшую лошадь
Верховный лидер Ирана атолла Али Хаменеи осудил попытки сближения арабских и мусульманских стран с Израилем.
По данным иранских СМИ, соответствующее заявление он сделал 3 октября.
"Страны, стремящиеся нормализовать отношения с Израилем, делают ставку на проигравшую лошадь. Такие страны проиграют", - заявил Хаменеи.
Слова Хаменеи прозвучали на фоне переговоров о нормализации между Израилем и Саудовской Аравией, которые проводятся при посредничестве США.