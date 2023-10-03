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Хаменеи о нормализации: такие страны ставят на проигравшую лошадь
03.10.2023 12:53 Алина Груднева

Хаменеи о нормализации: такие страны ставят на проигравшую лошадь

Верховный лидер Ирана атолла Али Хаменеи осудил попытки сближения арабских и мусульманских стран с Израилем.

По данным иранских СМИ, соответствующее заявление он сделал 3 октября.

"Страны, стремящиеся нормализовать отношения с Израилем, делают ставку на проигравшую лошадь. Такие страны проиграют", - заявил Хаменеи.

Слова Хаменеи прозвучали на фоне переговоров о нормализации между Израилем и Саудовской Аравией, которые проводятся при посредничестве США.

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