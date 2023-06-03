



Галант о гибели солдат на границе с Египтом: инцидент будет расследован

Министр обороны Йоав Галант выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих ЦАХАЛа на египетской границе.



По словам главы оборонного ведомства, солдаты самоотверженно выполняли свою работу.



"Инцидент, закончившийся плачевными результатами, причиняет боль. Провел ситуационную оценку с начальником штаба ЦАХАЛа. Я доверяю бойцам и командирам ЦАХАЛа, которые продолжают выполнять свои задачи решительно и настойчиво", - сказал он.



Галант пообещал, что инцидент, в ходе которого погибли трое военнослужащих, а еще один получил ранение, будет тщательно расследован.