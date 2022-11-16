



FT: В Польше могла взорваться украинская ракета С-300

Военный редактор The Economist Шашанк Джоши, со ссылкой на Financial Times сообщает о том, что в Польше могла взорваться ракета перехватчик комплекса С-300, выпущенная ПВО Украины.



Джоши пишет: “Результаты первоначального расследования, обсуждавшиеся на экстренном заседании в кулуарах саммита G20 на Бали, позволяют предположить, что ракета могла быть выпущена системами ПВО Украины для уничтожения российской ракеты, выпущенной по стране, прежде чем упасть в Польше. Это объясняет осторожные формулировки Байдена. Ракета, убившая двух человек в Польше во вторник, могла быть выпущена Украиной по приближающейся российской ракете, согласно разведданным, которыми поделились в среду на встрече лидеров G7 и НАТО".