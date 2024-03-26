



FT: Россия поставляет нефть в Северную Корею

Россия и так обложена санкциями, так что прочие сотрясания в воздухе ее не волнуют. Издание Financial Times пишет о том, что Россия начала прямые поставки нефти в Северную Корею вопреки санкциям ООН, что еще больше укрепило связи между авторитарными режимами.



Согласно спутниковым снимкам, представленным Financial Times британским аналитическим центром Royal United Services Institute, 5 северокорейских танкеров отправились в этом месяце за нефтепродуктами из порта Восточный на Дальнем Востоке РФ.



Поставки начались 7 марта. Они являются первыми документально подтвержденными прямыми морскими поставками из РФ с тех пор, как Совет Безопасности ООН (при одобрении Москвы) ввел строгое ограничение на поставки нефти в 2017 году в ответ на испытания Пхеньяном ядерного оружия.



"Эти поставки нефти представляют собой полномасштабную атаку на режим санкций, который сейчас находится на грани краха", - заявил Хью Гриффитс, бывший координатор группы ООН, которая следит за соблюдением санкций в отношении Северной Кореи.

