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FT: Россия поставляет нефть в Северную Корею
26.03.2024 12:33 MIGnews.com

FT: Россия поставляет нефть в Северную Корею

Россия и так обложена санкциями, так что прочие сотрясания в воздухе ее не волнуют. Издание Financial Times пишет о том, что  Россия начала прямые поставки нефти в Северную Корею вопреки санкциям ООН, что еще больше укрепило связи между авторитарными режимами.

Согласно спутниковым снимкам, представленным Financial Times британским аналитическим центром Royal United Services Institute, 5 северокорейских танкеров отправились в этом месяце за нефтепродуктами из порта Восточный на Дальнем Востоке РФ.

Поставки  начались 7 марта. Они являются первыми документально подтвержденными прямыми морскими поставками из РФ с тех пор, как Совет Безопасности ООН (при  одобрении Москвы) ввел строгое ограничение на поставки нефти в 2017 году в ответ на испытания Пхеньяном ядерного оружия.

"Эти поставки нефти представляют собой полномасштабную атаку на режим санкций, который сейчас находится на грани краха", - заявил Хью Гриффитс, бывший координатор группы ООН, которая следит за соблюдением санкций в отношении Северной Кореи.
 

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