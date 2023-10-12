



Франция требует создания "палестинского государства"

Во Франции выступили за создание "палестинского государства", посчитав, что это позволит обеспечить мир в регионе.



Такое заявление сделала министр иностранных дел страны Катрин Колонна.



"Создание палестинского государства - единственное решение, которое обеспечит двум народам (израильтянам и палестинцам) жизнь в мире и безопасности", - считает она.



По мнению Колонны, не стоит проводить параллель между ХАМАСом и мирными палестинцами.



"Палестинскую автономию необходимо укреплять", - добавила она.