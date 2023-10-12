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Франция требует создания "палестинского государства"
12.10.2023 09:13 Алина Груднева

Франция требует создания "палестинского государства"

Во Франции выступили за создание "палестинского государства", посчитав, что это позволит обеспечить мир в регионе.

Такое заявление сделала министр иностранных дел страны Катрин Колонна.

"Создание палестинского государства - единственное решение, которое обеспечит двум народам (израильтянам и палестинцам) жизнь в мире и безопасности", - считает она.

По мнению Колонны, не стоит проводить параллель между ХАМАСом и мирными палестинцами.

"Палестинскую автономию необходимо укреплять", - добавила она.

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