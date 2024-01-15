



Франция покупает 42 истребителя Rafale

Контракт стоимостью в $5,5 млрд заключается на фоне беспокойства французского правительства франко-германского проекта по разработке авиационной системы будущего FCAS. Ситуация вызывает волнение потому самолеты Rafale поступят на вооружение не ранее 2045 года.



"Это отличная новость для нашего суверенитета и безопасности, а также для наших вооруженных сил, которые получат дополнительные Rafale с модернизированными оперативными возможностями", — заявляет министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.



Об этом сообщает Defense News.



Новые самолеты будут соответствовать производственному стандарту F4, — машины будут оснащены ракетами средней дальности класса "воздух-воздух" Mica производства MBDA, системами защиты Spectra, а также двигателями M88 с возможностями форсажа.



