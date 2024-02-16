



Франция подписала соглашение о гарантиях безопасности Украины

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.



Об этом они сообщили на совместной пресс-конференции.



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Подписание соглашения состоялось в Елисейском дворце во время рабочего визита украинского президента. В офисе президента Франции сообщили, что оно включает в себя обязательства Парижа поставлять больше оружия, обучать солдат и предоставить военной помощи суммой до 3 миллиардов евро в 2024 году.

"Мы полны решимости стоять бок о бок с Украиной, чтобы Россия проиграла войну", - сказал Макрон.По словам французского лидера, срок действия соглашения - 10 лет, но действовать оно будет до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО. Также Париж намерен выделить дополнительных шесть миллиардов евро в 2024 году в рамках помощи Киеву. По словам Макрона, сегодня украинцы борются не только за собственную свободу, но и за европейские ценности."Мы будет стоять рядом с Украиной, чтобы РФ проиграла эту войну. В принципе, Россия ее уже проиграла. Два года назад Путин говорил, что будет "спецоперация", которая должна была завершиться за несколько дней. Сейчас они несут огромные потери", - отметил он.Также Макрон анонсировал визит в Киев. По словам французского лидера, он приедет к середине марта.