



Франция: Израиль пока не ответил на наше предложение по перемирию с "Хезболлой"

Израиль не дал ответа Франции на предложения Парижа по снижению напряженности в отношениях между Израилем и поддерживаемой Ираном ливанской террористической группировкой "Хезболла", сообщает официальный представитель министерства иностранных дел Франции.



Франция имеет исторические связи с Ливаном и представила обеим сторонам письменные предложения, согласно которым "Хезболла" должна отвести свои силы на 10 километров от израильской границы и прекратить ракетные обстрелы, а Израиль - прекратить удары по южному Ливану.

