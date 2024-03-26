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Финляндия и Швеция требуют усилить санкции против РФ и Беларуси
26.03.2024 19:18 Алина Груднева

Финляндия и Швеция требуют усилить санкции против РФ и Беларуси

Финляндия и Швеция выступили за ужесточение европейских санкций в отношении России и Беларуси.

По данным Reuters, с такими заявлениями выступили министры иностранных дел двух стран Элина Валтонен и Тобиас Бильстрем.

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Главы внешнеполитических ведомств считают, что необходимо усилить санкции после смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

Они подчеркнули, что такие меры также необходимы в контексте подрыва возможностей РФ вести войну против Украины.

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