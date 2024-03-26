



Финляндия и Швеция требуют усилить санкции против РФ и Беларуси

Финляндия и Швеция выступили за ужесточение европейских санкций в отношении России и Беларуси.



По данным Reuters, с такими заявлениями выступили министры иностранных дел двух стран Элина Валтонен и Тобиас Бильстрем.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Главы внешнеполитических ведомств считают, что необходимо усилить санкции после смерти российского оппозиционера Алексея Навального.



Они подчеркнули, что такие меры также необходимы в контексте подрыва возможностей РФ вести войну против Украины.