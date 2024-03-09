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Филиппины решили изменить оборонную стратегию
09.03.2024 21:36 Алина Груднева

Филиппины решили изменить оборонную стратегию

Филиппины изменяют оборонную стратегию для защиты своей территории от Китая.

По данным Bloomberg, об этом объявил министр обороны страны Джильберто Теодоро.

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"Мы развиваем нашу способность защищать и охранять всю нашу территорию и исключительную экономическую зону, чтобы гарантировать, что наш народ и все будущие поколения филиппинцев смогут свободно пожинать и пользоваться богатствами природных ресурсов, по праву принадлежащих нам", - отметил он.

Такой приказ был выдан после того, как два китайских корабля береговой охраны атаковали судно, зафрахтованное филиппинскими военными. В результате, четыре бойца получили ранения.

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