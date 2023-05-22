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Эяль Замир: ЦАХАЛ намерен сосредоточиться на Иране и стать "мощным центром ИИ"
22.05.2023 17:05 Ирина Демьянова

Эяль Замир: ЦАХАЛ намерен сосредоточиться на Иране и стать "мощным центром ИИ"

Генеральный директор министерства обороны Эяль Замир намекает, что основное внимание в планах военного развития Израиля на ближайшие годы будет уделяться Ирану, объявив, что министерство приступает к реализации "Углубленного многолетнего плана".

Многолетний план является руководящей основой для инвестиций и закупок и отражает основные угрозы, с которыми Израиль может столкнуться в ближайшие годы.

Об этом Замир заявил на конференции в Герцлии.

План разработан, чтобы "расширить и углубить наши возможности в отношении так называемого "третьего круга", — говорит Замир.

"Третий круг" относится к самым отдаленным прямым угрозам, стоящим перед Израилем, первый круг — это небольшие террористические группы внутри Израиля и на границах страны, такие как ХАМАС; второй — более крупные угрозы, такие как сирийская армия и "Хизбалла"; и третья - страны, которые не имеют общей границы с Израилем, такие как Иран и Ирак.

Сосредоточение внимания на третьем круге указывает на более серьезные инвестиции в ВВС и разведку.

Замир говорит, что многолетние планы Минобороны и АОИ, которые начинаются в этом году, полностью согласованы.

По его словам Замира, основной частью этих инвестиций будет искусственный интеллект.

"Наша миссия — превратить Израиль в центр искусственного интеллекта, подобно нашей роли в кибертехнологиях, — говорит он. - Израиль — кибердержава".

"Некто определяет ИИ как следующую революцию на поле боя. Технологии ИИ создадут множество дополнительных возможностей, включая управление платформами в группах и роях и независимо управляемыми боевыми системами, - продолжает он, объясняя актуальность для сухопутных войск ЦАХАЛа, которые в последние десятилетия отходят на второй план в израильских операциях. - Эти технологии будут интегрированы в поле боя и обеспечат преимущество тем, кто знает, как их разрабатывать и использовать в операциях".

"Мы работаем над созданием специальной организации, занимающейся вопросами ИИ и робототехники. Оба эти направления связаны друг с другом, и вместе они являются ключом к решению возникающих вокруг нас проблем", - добавил он.
 

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