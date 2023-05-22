



Эяль Замир: ЦАХАЛ намерен сосредоточиться на Иране и стать "мощным центром ИИ"

Генеральный директор министерства обороны Эяль Замир намекает, что основное внимание в планах военного развития Израиля на ближайшие годы будет уделяться Ирану, объявив, что министерство приступает к реализации "Углубленного многолетнего плана".



Многолетний план является руководящей основой для инвестиций и закупок и отражает основные угрозы, с которыми Израиль может столкнуться в ближайшие годы.



Об этом Замир заявил на конференции в Герцлии.



План разработан, чтобы "расширить и углубить наши возможности в отношении так называемого "третьего круга", — говорит Замир.



"Третий круг" относится к самым отдаленным прямым угрозам, стоящим перед Израилем, первый круг — это небольшие террористические группы внутри Израиля и на границах страны, такие как ХАМАС; второй — более крупные угрозы, такие как сирийская армия и "Хизбалла"; и третья - страны, которые не имеют общей границы с Израилем, такие как Иран и Ирак.



Сосредоточение внимания на третьем круге указывает на более серьезные инвестиции в ВВС и разведку.



Замир говорит, что многолетние планы Минобороны и АОИ, которые начинаются в этом году, полностью согласованы.



По его словам Замира, основной частью этих инвестиций будет искусственный интеллект.



"Наша миссия — превратить Израиль в центр искусственного интеллекта, подобно нашей роли в кибертехнологиях, — говорит он. - Израиль — кибердержава".



"Некто определяет ИИ как следующую революцию на поле боя. Технологии ИИ создадут множество дополнительных возможностей, включая управление платформами в группах и роях и независимо управляемыми боевыми системами, - продолжает он, объясняя актуальность для сухопутных войск ЦАХАЛа, которые в последние десятилетия отходят на второй план в израильских операциях. - Эти технологии будут интегрированы в поле боя и обеспечат преимущество тем, кто знает, как их разрабатывать и использовать в операциях".



"Мы работаем над созданием специальной организации, занимающейся вопросами ИИ и робототехники. Оба эти направления связаны друг с другом, и вместе они являются ключом к решению возникающих вокруг нас проблем", - добавил он.

