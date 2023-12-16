



Евросоюз Допускает Исключения из Нефтяного Эмбарго для Словакии

В рамках нового пакета санкций, Европейский Союз предоставил Словакии возможность использовать российскую нефть, нарушая действующее эмбарго.



Решение было одобрено сроком на один год. Об этом объявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, подчеркнув, что исключение касается использования российской нефти для производственных целей.



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На пресс-конференции по итогам саммита ЕС Фицо уточнил, что новый пакет санкций содержит специальное положение для Словакии, освобождающее страну от обязательства соблюдения эмбарго. Также премьер уверил, что анализ новых санкций правительством Словакии не выявил негативного влияния на экономику страны.



В дополнение к этому, недавно произошел инцидент с российской нефтью в Болгарии. Болгарские таможенники обнаружили поставки российской нефти по ценам, превышающим установленный ЕС предел в 60 долларов за баррель. Болгария также получила исключение из санкций ЕС, чтобы предотвратить кризис с энергоресурсами, однако возникли сомнения в законности таких поставок. После запроса в ЕС было уточнено, что цена на импортируемую нефть в рамках этих исключений не обязана соответствовать ограничению в 60 долларов за баррель.

