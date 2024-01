Европарламент – на шаг ближе к лишению Орбана права голоса

Депутат Европейского парламента Петри Сарвамаа собрал 120 подписей под петицией о лишении Венгрии права голоса в Совете Европейского Союза.



Об этом депутат Европарламента от Финляндии сообщил в своем аккаунте в соцсети Х (Twitter): "Подписи собраны! Мы на шаг ближе к лишению Орбана права голоса".



По словам Сарвамаа, следующим этапом будет оценка общей поддержки идеи петиции на пленарном заседании, которое, возможно, состоится уже на следующей неделе. В этот момент парламент будет голосовать по резолюции, которая касается конкретно Венгрии.







Резолюция находится на стадии переговоров и, как считает Сарвамаа, его предложение может быть включено в документ, что станет важным шагом в направлении лишения Венгрии права голоса в Совете ЕС.



Signatures collected! We are one step closer to withdraw Orban’s voting rights.



The feedback was strong, thanks to everyone who has supported this historical petition. I gathered 120 names across party lines and from several Member States. 1/3 https://t.co/vjFyFk46zf