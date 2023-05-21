



Европарламент: Молдова может начинать переговоры о вступлении в ЕС

Молдова уже готова начать переговорный процесс относительно вступления в состав Евросоюза и может сделать это уже в этом году.



По данным News Maker, такое заявление сделала глава Европарламента Роберта Метсола, выступая перед участниками Большого Европейского собрания в Кишиневе после президента Молдовы Майи Санду.



По словам Метсолы, она всецело поддерживает евроинтеграцию Молдовы. Она подчеркнула, что граждане республики являются европейцами.



Глава Европарламента надеется на то, что страна начнет переговоры о вступлении в состав ЕС уже в 2023 году



"Молдова готова к более углубленной интеграции в Евросоюз. Мир видит вашу смелость, видит, что вы выбрали демократию, свободу", - подчеркнула она.

