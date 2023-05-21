



В Кишиневе провели акцию в поддержку евроинтеграции Молдовы

На площади Великого Национального собрания в центре Кишинева провели многотысячную акцию в поддержку евроинтеграции Молдовы.



Ее организовали участники Национального собрания "Европейская Молдова" по инициативе президента страны Майи Санду.



Демонстранты выступили за включение в Конституцию Молдовы поправок о необратимости вступления в состав ЕС. В полиции численность акции оценили в 50 тысяч человек.



В итоговой резолюции массового мероприятия говорится о том, что присоединение к рядам ЕС является единственным путем, который принесет Молдове стабильность "перед лицом вызовов" и даст единственный шанс для развития Республики, чтобы позволить будущим поколениям реализовать свой потенциал, накопить богатство, модернизировать страну и вести полноценную жизнь.



В документе участники акции призывают всех политиков страны внести изменения в Конституцию Молдовы. Также они призывают к старту переговоров о присоединении к ЕС, к расширению международного контекста диалога о мирном урегулировании приднестровского конфликта.



Митинг за евроинтеграцию в Кишиневе собрал более 50 тысяч человек



Масштабный митинг за вхождение Молдовы в Евросоюз прошёл на площади Великого Национального Собрания в Кишинёве в рамках Ассамблеи «Европейская Молдова».



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🇲🇩🇪🇺На национальном собрании «Европейская Молдова» принята резолюция, в которой граждане подтвердили стремление Республики Молдова стать полноправным членом Европейского союза. pic.twitter.com/nP9giH1JHa — Glory to Ukraine 🇺🇦🇲🇩🇷🇴🇪🇺🇺🇲 (@Rusofob_Moldova) May 21, 2023