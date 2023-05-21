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В Кишиневе провели акцию в поддержку евроинтеграции Молдовы
21.05.2023 17:14 Алина Груднева

В Кишиневе провели акцию в поддержку евроинтеграции Молдовы

На площади Великого Национального собрания в центре Кишинева провели многотысячную акцию в поддержку евроинтеграции Молдовы.

Ее организовали участники Национального собрания "Европейская Молдова" по инициативе президента страны Майи Санду.

Демонстранты выступили за включение в Конституцию Молдовы поправок о необратимости вступления в состав ЕС. В полиции численность акции оценили в 50 тысяч человек.

В итоговой резолюции массового мероприятия говорится о том, что присоединение к рядам ЕС является единственным путем, который принесет Молдове стабильность "перед лицом вызовов" и даст единственный шанс для развития Республики, чтобы позволить будущим поколениям реализовать свой потенциал, накопить богатство, модернизировать страну и вести полноценную жизнь.

В документе участники акции призывают всех политиков страны внести изменения в Конституцию Молдовы. Также они призывают к старту переговоров о присоединении к ЕС, к расширению международного контекста диалога о мирном урегулировании приднестровского конфликта.

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