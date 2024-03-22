



Европа никогда не признает "выборы" РФ на оккупированных территориях Украины

Европейский совет решительно осудил проведение Россией незаконных псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины. Результаты таких фейковых "голосований" никогда не будут признаны лидерами Евросоюза. Об этом говорится в ответной резолюции ЕС.



В обнародованном сегодня, 22 марта, документе были представлены выводы Евросовета, принятые на двухдневном саммите в Брюсселе, в частности о ситуации в Украине и продолжающейся российской агрессии.



В резолюции пункт №8 касался позиции ЕС по организованным Кремлем фейковым "выборам" на оккупированных территориях Украины. В нем также говорится и о похищении детей, что практикуют российские захватчики.



"Европейский совет решительно осуждает непрерывные нарушения Россией прав человека на оккупированных украинских территориях, в том числе депортации детей. Он твердо отрицает и никогда не признает ни незаконные "выборы", организованные Россией на временно оккупированных украинских территориях в Крыму, Севастополе, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, ни их результаты", - указывается в документе.



Кроме того, лидеры ЕС отмечают важность, чтобы РФ ответила за преступления агрессии против Украины, и возместила ущерб из-за широкомасштабной войны. Евросовет поддержал создание спецтрибунала, который должен получить "широкую межрегиональную поддержку и легитимность, а также будущий механизм компенсаций".