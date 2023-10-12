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Еврокомиссия начала расследование в отношении соцсети Маска
12.10.2023 21:35 Алина Груднева

Еврокомиссия начала расследование в отношении соцсети Маска

Европейская комиссия начинает расследование в отношении социальной сети X (ранее Twitter) Илона Маска относительно публикаций по поводу войны в Израиле.

Еврокомиссия определит, было ли допущено распространение дезинформации.

Компании X был отправлен официальный запрос на информацию в рамках процедуры, запущенной в соответствии с новым Законом Брюсселя о европейских цифровых услугах (DSA).

Ранее гендиректор X Линда Яккарино объявила о том, что в ответ на требование Еврокомиссии были удалены сотни учетных записей, связанных с ХАМАСом, и приняты меры по удалению или маркировке десятков тысяч постов после нападения террористов на Израиль.
 

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