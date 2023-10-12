



Еврокомиссия начала расследование в отношении соцсети Маска

Европейская комиссия начинает расследование в отношении социальной сети X (ранее Twitter) Илона Маска относительно публикаций по поводу войны в Израиле.



Еврокомиссия определит, было ли допущено распространение дезинформации.



Компании X был отправлен официальный запрос на информацию в рамках процедуры, запущенной в соответствии с новым Законом Брюсселя о европейских цифровых услугах (DSA).



Ранее гендиректор X Линда Яккарино объявила о том, что в ответ на требование Еврокомиссии были удалены сотни учетных записей, связанных с ХАМАСом, и приняты меры по удалению или маркировке десятков тысяч постов после нападения террористов на Израиль.

