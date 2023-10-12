



Гендиректор X: удалены сотни аккаунтов, связанных с ХАМАСом

В социальной сети Х (бывший Twitter) удалены сотни аккаунтов, связанных с террористами ХАМАС.



Об этом сообщила гендиректор компании Линда Яккарино.



Также удалены десятки тысяч твитов о войне в Израиле, публикация которых является недопустимой.



"Мы продолжаем быстро реагировать на запросы от правоохранительных органов по всему миру, в том числе из стран ЕС", — сказала она в ответ на требование Евросоюза принять меры по сдерживанию распространения дезинформации и фейковых новостей.

