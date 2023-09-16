



Если Кадыров умрет: озвучен прогноз о том, кем его могут заменить

У России есть три кандидата на случай, если глава Чечни Рамзан Кадыров, который по слухам находится в коме, умрет.



Такой прогноз озвучил журналист из Ингушетии Магомед Ториев в эфире телеканала FREEДОМ.



"Там только три кандидата, и один хуже другого. Это Адам Делимханов, депутат Госдумы от Чеченской республики. Это председатель так называемого чеченского парламента Магомед Даудов. И дальше все смотрят в сторону так называемого патриота Висмурадова", - считает журналист.



По его мнению, Кремль в этом плане является очень "предсказуемым". Он считает, что в России могут назначить какого-нибудь русского генерал-губернатора, "чтобы перед россиянами это выглядело как еще одно покорение Чечни".



Как сообщалось ранее, в украинской разведке со ссылкой на источники подтвердили, что состояние здоровья Кадырова резко ухудшилось. Он якобы впал в кому и находится в одной из московских клиник.