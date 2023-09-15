



СМИ: Кадырову стало хуже, он впал в кому

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в критическом состоянии, а российские врачи не в силах ему помочь.



Об этом в эксклюзивном материале сообщает украинское интернет-издание OBOZREVATEL со ссылкой на источники в чеченской диаспоре.



По их словам, Кадыров впал в кому. Как отметил представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов, у главы Чечни обострились старые болезни.



"Есть информация, что Кадырова находится в тяжелом состоянии. К этому привели болезни, которые обострились. Другие детали нуждаются в дополнительных уточнениях", – сообщил он.