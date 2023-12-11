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ЕС расширил санкции против Ирана
11.12.2023 21:35 Алина Груднева

ЕС расширил санкции против Ирана

В понедельник, 11 декабря, Евросоюз ввел новые санкции против Ирана из-за военной поддержки России в войне против Украины.

По данным Совета ЕС, под ограничения попали шестеро физических и пятеро юридических лиц.

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В частности, санкции введены в отношении компании Shakad Sanat Asmari и еще трех фирм, причастных к производству компонентов для иранских беспилотников. Также в списке оказались их руководители.
 
Также введены санкции против компании, которая помогает программе производства БПЛА, которой занимается Корпус стражей исламской революции. В ЕС заморозят активы компаний, а также запретят въезд в европейские страны.

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