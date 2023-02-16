



ЕС не согласовал 10 пакет санкций против РФ

Страны Евросоюза не смогли договориться об ограничениях относительно каучука из РФ. Как сообщают ведущие СМИ, против этого решения высказались Германия и Италия. При этом за введение таких ограничений высказалась Польша.



Отмечается, что некоторые формы каучука уже были санкционированы в предыдущих пакетах ограничений против России.



Синтетический каучук используется в шинах. Продажа синтетического каучука ежегодно приносит России миллиарды долларов дохода. Так, в 2021 году РФ экспортировала его почти на 2 млрд долларов. Из этой суммы ЕС импортировал синтетический каучук на сумму около 700 млн долларов.



Напомним, накануне Еврокомиссия официально предложила к одобрению государствами-членами ЕС 10-й пакет санкций против России. Предложенные ограничения касаются многих промышленных товаров, которые нужны России, и которые она не может получить из других стран, в том числе из Китая.

