



ЕС намерен начать военно-морскую миссию в Красном море к середине февраля

Страны-члены ЕС хотят запустить военно-морскую миссию в Красном море к середине февраля, чтобы защитить корабли от атак йеменских хутистов, сообщает Reuters. По словам главы внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля, блок может принять решение о структуре командования в среду, 31 января.



"Не все страны захотят принять участие, но никто не будет препятствовать", - сказал Боррелль журналистам в преддверии встречи министров обороны Европейского союза. "Я надеюсь, что 17 февраля миссия будет запущена".



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Он добавил, что в среду планируется выбрать ведущую страну и определить, где будет располагаться штаб-квартира миссии, кто и с какими средствами будет в ней участвовать.

