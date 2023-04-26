



Эрдоган вручил израильтянам почетную медаль за помощь Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил почетную медаль начальнику иностранного спасательного подразделения Службы тыла полковнику (в отставке) Голану Воху.



Такой награде он был удостоен за руководство спасательной операции после разрушительного землетрясения в Турции.



Также почетная медаль была вручена заместителю главы миссии в посольстве Израиля Надаву Маркману.



В феврале командующий спасателями ЦАХАЛа Вох рассказал, как потребовалось 30 часов для того, чтобы добраться до девятилетнего ребенка, который оказался под завалами разрушенного здания.



По его словам, фельдшер два года назад сам потерял ребенка в ДТП, но несмотря на личную трагедию нашел в себе силы и успокоил напуганного ребенка.



Когда малыша все же откопали, его дядя вручил израильтянам монету в знак благодарности.



