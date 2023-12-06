



Эр-Рияд призвал США проявить "сдержанность" в отношении хути

Саудовская Аравия призвала Соединенные Штаты Америки "проявить сдержанность" в отношении йеменских хути, которые атакуют корабли в Красном море.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.



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Уточняется, что Эр-Рияд попросил Вашингтон проявить сдержанность в отношении военного ответа на атаки хути.



Это поясняется сдерживанием распространения войны на другие страны ближневосточного региона.