Эр-Рияд призвал США проявить "сдержанность" в отношении хути
Саудовская Аравия призвала Соединенные Штаты Америки "проявить сдержанность" в отношении йеменских хути, которые атакуют корабли в Красном море.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.
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Уточняется, что Эр-Рияд попросил Вашингтон проявить сдержанность в отношении военного ответа на атаки хути.
Это поясняется сдерживанием распространения войны на другие страны ближневосточного региона.