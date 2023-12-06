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Эр-Рияд призвал США проявить "сдержанность" в отношении хути
06.12.2023 15:37 Алина Груднева

Эр-Рияд призвал США проявить "сдержанность" в отношении хути

Саудовская Аравия призвала Соединенные Штаты Америки "проявить сдержанность" в отношении йеменских хути, которые атакуют корабли в Красном море.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

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Уточняется, что Эр-Рияд попросил Вашингтон проявить сдержанность в отношении военного ответа на атаки хути.

Это поясняется сдерживанием распространения войны на другие страны ближневосточного региона.

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